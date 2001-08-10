18:33, | Новости общества Сахалина и Курил
ВТБ на Сахалине определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ в период утвержденных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети. С 30 октября по 3 ноября все отделения будут работать в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября - по индивидуальным графикам.
Обслуживание физических лиц с 4 по 7 ноября будет производиться более чем в 300 дежурных отделениях. Полный список будет размещён на сайте банка. При необходимости ВТБ будет готов изменить число дежурных точек продаж.
Банк внимательно следит за ситуацией с распространением COVID-19 и делает все возможное, чтобы обеспечить безопасное и комфортное обслуживание клиентов. Сотрудники сети продолжат регулярно информировать персонал о рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с вирусными заболеваниями и четко следить за их соблюдением.
В отделениях сети проходят все необходимые профилактические мероприятия: в течение дня в помещениях, особенно в зонах клиентского обслуживания, проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. Кроме того, мы просим клиентов в офисах соблюдать масочный режим и во время ожидания придерживаться между собой дистанции не менее 1,5 м.
- Указом президента период с 30 октября по 7 ноября в России объявлен нерабочими днями. ВТБ относится к категории непрерывно действующих компаний, поэтому на это время мы не сокращаем для физлиц число работающих офисов. Как социально ответственный банк мы заботимся о качественном обслуживании клиентов и готовы гарантировать населению безопасные и комфортные условия посещения любого из наших отделений. При этом мы переводим 100% своих продуктов и услуг в онлайн-формат, поэтому рекомендуем свести к минимуму посещение общественных мест, в том числе отделения банков, и использовать наши цифровые сервисы и приложение ВТБ Онлайн, - отметил Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ.
Клиентам ВТБ большинство финансовых операций доступно в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ Онлайн. На сегодняшний день в нем собраны все самые востребованные сервисы и услуги – получение кредита, проведение переводов и платежей, оформление цифровых карт, открытие вкладов и счетов, блокировка карт в связи с утратой, обмен валют и другой функционал.
В дальнейшем в отдельных регионах часть розничных офисов банка может временно изменить режим работы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. При этом клиенты также смогут воспользоваться близлежащими отделениями или проводить все необходимые операции в онлайн-каналах. О новых изменениях ВТБ проинформирует клиентов дополнительно.
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Новости общества Сахалина и Курил
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