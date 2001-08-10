Валерий Лимаренко потребовал в срок завершить капремонт сельской школы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время рабочей поездки в Долинский район губернатор проконтролировал ход работ по фасаду в школе Сокола.

Ремонт начался в июне этого года, срок окончания по контракту – 30 октября. Но у подрядчика были сложности с поставкой материалов, плюс ветхий старый фасад потребовал дополнительных работ. Работы уже близятся к завершению. Сейчас идет установка навесных систем.

– Оплачивайте сотрудникам ночную смену и работайте круглосуточно. Деньги из областного бюджета выделены, трудитесь и не опаздывайте. Школа не должна страдать от того, что вам вовремя не доставили материалы, – обратился к подрядчику Валерий Лимаренко.

Сегодня в Соколе в одну смену учатся 430 ребят. В школе работает 41 педагог, в том числе трое молодых специалистов.

– Внутренние помещения и мастерские ранее уже капитально отремонтировали, благоустроили территорию школы. Теперь мы все – учителя и ученики – с радостью наблюдаем, как преображается фасад, – сказала директор СОШ села Сокол Эра И.

Благодаря одиннадцатиклассникам на пришкольной территории завершается строительство волейбольной площадки. Ребята в прошлом году выдвинули свою идею в рамках проекта «Молодежный бюджет» и получили из региональной казны средства на ее воплощение. Губернатор поблагодарил школьников за инициативность и стремление сделать жизнь в родном селе лучше.

Отметим, что в этом году за счет средств областного бюджета идет ремонт в 13 островных школах. В 2022-ом планируется привести в порядок и оснастить современным учебным оборудованием еще 7 школ: в селах Озерское, Поречье, Малиновка, №4 и №5 Корсакова, №22 и №1 Южно-Сахалинска.