Казань расскажет Южно-Сахалинску, как правильно озеленять город
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинск с рабочим визитом прибыли представители одного из крупнейших ландшафтных предприятий города Казани - "Парк-Сервис". Сегодня в администрации города состоялась первая встреча. Первый вице-мэр Андрей Ковальчук, руководители структур мэрии, курирующие вопросы озеленения, обсудили с генеральным директором предприятия Сергеем Мурзовым план работы в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Решение пригласить в Южно-Сахалинск руководителей ландшафтного предприятия "Парк-Сервис" принял мэр Сергей Надсадин по итогам командировки в Казань. Команда администрации города проходила стажировку в рамках обучения по программе ВЭБ.РФ и бизнес-школы СКОЛКОВО Master of Public Administration. Одной из тем было создание общественных пространств. На одном из объектов свою работу представило ландшафтное предприятие «Парк-Сервис». Организация активно участвует в программе развития общественных пространств города Казани и Республики Татарстан, является участником больших проектов создания комфортной городской среды в части озеленения. Среди них - набережная озера Кабан, бульвар «Белые цветы», цветник в парке Черное озеро и др. "Парк-Сервис" профессионально занимается ландшафтным дизайном с 1997 года. Это предприятие полного цикла: занимается, озеленением и благоустройством территорий, имеет свой питомник с более чем 1500 видами и сортами растений, автопарк спецтехники.
Как рассказал первый вице-мэр Андрей Ковальчук, в течение нескольких дней совместно с представителями администрации города специалисты посетят скверы, общественные пространства, ознакомятся с работой по благоустройству, поделятся опытом и дадут городским структурам ряд рекомендаций по озеленению областного центра, посадочному материалу, принципам работы.
Генеральный директор "Парк-Сервис", ландшафтный архитектор, кандидат биологических наук Сергей Мурзов, рассказал, что он рад возможности побывать в Южно-Сахалинске и поделиться опытом.
- Моя задача как эксперта - изучить на месте ситуацию, - сказал Сергей Мурзов. - Выяснить почему возникают те или иные проблемы с озеленением. Совместно со специалистами администрации мы проанализируем ситуацию, и к пятнице, думаю, будем готовы предложить решения.
В ходе визита запланирована также рабочая встреча в городском парке и с руководством ботанического сада.
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