Южносахалинцы активно включаются в кампанию по раздельному сбору мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается установка контейнеров для раздельного сбора мусора. Работа проводится в рамках национального проекта "Экология", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специальные емкости для складирования отдельных видов отходов появились на многих площадках для сбора ТКО, включая планировочные районы и села. Сетчатые контейнеры уже появились в Синегорске, Березняках, Санаторном, Ключах, Старорусском. До конца года контейнеры для вторсырья будут установлены по всей территории городского округа - на более чем 570 площадках. Как рассказала начальник отдела МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" Юлия Слуева, жители областного центра активно включились в кампанию по сортировке мусора.

- У граждан есть понимание, что от таких простых действий зависит экологическая обстановка и состояние окружающей среды, а значит и качество жизни горожан, - отметила Юлия Слуева. - Раздельный сбор мусора - это важный этап задачи по снижению объема отходов, поступающих на полигоны.

На всех контейнерах присутствует инфографика, по которой горожане могут сориентироваться, для каких именно отходов предназначены новые контейнеры. В том числе на таблицах приведена маркировка – материал, из которого изготовлен предмет, обозначают специальными знаками в треугольниках. Отметим, что в сетчатые контейнеры складируются пластиковые бутылки, использованная тара из-под бытовой химии, жестяные и алюминиевые банки, стекло. Вывоз осуществляется по мере накопления, на некоторых площадках до трех раз в неделю. Далее мусор направляется на сортировочную линию в Корсаков, где он сортируется непосредственно по фракциям. Оттуда часть уходит на переработку на материк, часть - местным предприятиям.