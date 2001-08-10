Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном, пришедшим на Сахалин 17 октября. В ликвидации последствий непогоды участвуют 6 оперативно-выездных бригад компании (18 человек) и 6 единиц техники.

На помощь энергетикам в Александровск-Сахалинский и Тымовский районы дополнительно направлено шесть бригад Сахалинэнерго в составе 26 человек и 4 единиц техники, а также дизель-генераторы, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

В течение вчерашнего дня и сегодняшней ночи энергетики восстановили электроснабжение поселков Шахтерск и Тымовское, сел Ветряки, Ельники, Кошевое, Зональное, Кировское, Тельновское и Лесогорское. Продолжаются работы на линии электропередачи напряжением 110 кВ, снабжающей электроэнергией населенные пункты Александровск-Сахалинского района. Энергетикам предстоит устранить обрыв провода на сложном участке – в районе Камышового перевала.

По состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в результате непогоды нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского, Смирныховского и Углегорского районов. Полностью без электроэнергии остались села Победино, Дуэ, Корсаковка, Михайловка, Славы, Усково, Ясное, Подгорное, Белое, Арги-Паги, Чир-Унвд, Иркир, Адо-Тымово, Мгачи, Арково, Мангидай, Чеховское, Арково-Берег. Частично отсутствует электроэнергия в городе Александровск-Сахалинский, поселках Ноглики и Смирных, селе Ударное.

Электроснабжение социально-значимых объектов и предприятий жизнеобеспечения обеспечивается с помощью дизель-генераторов.

В целом при прохождении циклона, который сопровождался ураганными порывами ветра и мокрым снегом, произошло 5 отключений ЛЭП напряжением 110 кВ, 3 – ЛЭП-35 кВ, 33 – ЛЭП – 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго»: http://sakh-frs.ru/?style=4