В Южно-Сахалинске продолжают развивать велоинфраструктуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с каждым годом все большей популярностью пользуются велосипеды, самокаты и другие альтернативные средства передвижения. Муниципалитет отвечает на запрос жителей и ведет активную работу по развитию велоинфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На улицах города появляются велопарковки, велостойки, велопереезды. Продолжается обустройство связной сети велодорожек. В частности, в настоящее время соединяется велоинфраструктура Коммунистического проспекта с отремонтированным участком ул. Комсомольской (от пр. Победы до ул. Емельянова), на котором также обустроены велодорожки.

Работы идут на участке ул. Комсомольской от Коммунистического проспекта. В общей сложности будет обустроено порядка 2 км велодорожек по обеим сторонам улицы, организованы велопереезды через перекрестки. Велодорожки выполняются из синего пластика с противоскользящим покрытием. Пластик нивелирует поверхность мелкой тротуарной плитки, что делает передвижение, особенно, на самокате или роликах, более комфортным. Напомним, в правила дорожного движения сейчас вносятся изменения и самокатам также будет разрешено двигаться по велодорожке.

После завершения работ по обустройству пластика будет нанесена вся необходимая белая разметка: обозначение велосипеда и стрелки направления движения. Пользователям велодорожки необходимо руководствоваться правилами организации дорожного движения. Обращаем внимание, что пешеходам не запрещено передвигаться по велодорожке. Поэтому на зауженных участках тротуаров участникам движения необходимо сместиться в удобную сторону.

Как рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, нормативами предусмотрено несколько вариантов цветов для велодорожек: красный, синий, зеленый. Каждый город вправе выбрать для себя наиболее подходящий. Так, например, в Красноярске используют красный цвет. Зеленый применяют крайне редко. Самый популярный, в том числе и в мировой практике - синий. Его используют в городах России, в Европе, Японии. Для Южно-Сахалинска также выбран синий цвет. Это основной цвет герба города, он также оптимально вписывается в городскую среду и подходит для обозначения элементов велосипедной инфраструктуры.

По окончании работ на ул. Комсомольской общая протяженность велодорожек в Южно-Сахалинске составит порядка 17 км. Работы по развитию велоинфраструктуры продолжатся в новом сезоне.