Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2021
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12:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток Комсомольской и Победы в Южно-Сахалинске решили не ремонтировать в этом году

Перекресток Комсомольской и Победы в Южно-Сахалинске решили не ремонтировать в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные работы, запланированные на 15-16 октября на перекрестке ул. Комсомольская - пр. Победы, перенесены на следующий год, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Такое решение было принято департаментом дорожного хозяйства и благоустройства в связи с понижением среднесуточных температур воздуха, которые не позволяют провести работы по асфальтированию с соблюдением нормативных требований.

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