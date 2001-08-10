На перекрестке улиц Комсомольская и Победы в Южно-Сахалинске опять ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением дорожных работ на перекрестке ул. Комсомольской и пр. Победы на сутки будут введены временные ограничения в движении транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с проведением дорожных работ на перекрестке ул. Комсомольской и пр. Победы с 20.00 15 октября до 20.00 16 октября будет закрыт сквозной проезд по ул. Комсомольской: в первой половине дня - северная часть перекрестка, во второй половине дня - южная.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при движении в указанном районе.

В связи с вводимыми ограничениями скорректировано движение общественного транспорта. Городские маршруты №1, 9, 18, 19, 20, 21, 45ПР, 45Ч, 67ПР и 67Ч будут объезжать участок по улицам Горького и Тихоокеанскую.