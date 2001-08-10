В Южно-Сахалинске прошел юбилейный конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За пятилетнюю историю конкурс талантов «Поющие острова» расширил географию участников и завоевал славу оного из самых ярких и трогательных культурных событий осени. В очередной раз мероприятие объединило юных островитян с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и педагогов, стало для участников настоящим праздником творчества и добра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, что конкурс проходит при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина. От имени главы города со сцены Чехов-центра юных артистов поприветствовала директор департамента образования Светлана Мирова.

- Для любого ребенка очень важно, когда его талант замечают, дают возможность раскрыться его творческим способностям. Администрация города всегда будет поддерживать такие добрые конкурсы, – отметила Светлана Мирова. – радует, что «Поющие острова» объединяют ребят не только из Южно-Сахалинска, но и из других районов области. И в будущем мы будем рады видеть здесь юных артистов из всех уголков островного региона.

Также с юбилеем конкурса всех собравшихся поздравила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. Она пожелала участникам успехов и новых достижений в творчестве. Отметим, что 5 лет назад Анастасия Николаевна была инициатором проведения конкурса. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проект поддержал.

Слова благодарности были адресованы всем, кто принимает участие в организации и проведении конкурса, в том числе членам жюри. В его составе - работники профильных структурных подразделений администрации города, педагоги учреждений дополнительного образования. Дистанционно в работе судейской коллегии принял участие известный вокалист Данил Плужников. Также экспертами конкурса выступили выпускник консерватории имени Рахманинова, музыкант, координатор проекта «Мир на ощупь», участник известных телевизионных музыкальных конкурсов Олег Крикун и представитель благотворительного фонда «Делай добро легко» (Санкт-Петербург) Мария Давыденко.

- Когда есть дело, которое тебе нравится, которое вызывает отклик у других людей, все сложности кажутся уже не такими существенными, – подчеркнул Олег Крикун. – В то же время хочется пожелать ребятам, чтобы они хотели выиграть, но при этом не боялись проиграть, стремились хорошо выступить и при этом умели радоваться победам своих товарищей.

В этом году в конкурсе приняли участие 55 юных дарований. Это мальчишки и девчонки от 6 до 16 лет, выступившие в номинациях «Вокальное исполнение», «Художественное слово», «Хореография», «Инструментальное исполнение». Среди участников — ребята, которые выступают на конкурсе на протяжении всех пяти лет. Также много дебютантов. Мальчишки и девчонки читали со сцены известные и любимые всеми стихи классиков, пели песни о семье и дружбе, красоте природы, удивляли зрителей веселыми и искренними танцевальными постановками.

Победителями и лауреатами конкурса «Поющие острова-2021» стали.

В номинации «Вокальное исполнение» :

1 место — Софья Соломонюк;

2 место – Гордей Крамаренко;

3 место – Илья Крышин;

В номинации «Художественное слово»:

1 место — Артем Киселев;

2 место – Валерия Жукова;

3 место – Дмитрий Им.

В номинации «Хореография»:

1 место – Виктория Макарьева;

2 место – Ярослава Лещина;

3 место – юные воспитанники детского сада «Веснушка» (коллектив «АБВГДейка»).

В номинации «Инструментальное исполнение»:

1 место — Софья и Анастасия Мельниченко;

2 место — Дарья Заводчикова;

3 место – Софья Мельниченко.

Обладателем гран-при мэра Южно-Сахалинска стала юная вокалистка Маша Качайкина с номером «5 минут до урока».

- В конкурсе я участвую в четвертый раз. В творчестве меня всегда поддерживает мама, а в последнее время еще один человек — Наринэ Бориковна Погосян, очень благодарна ей за поддержку, – поделилась впечатлениями Мария Качайкина.

Добавим, что главной наградой для обладателя гран-при стала поездка на международный форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера, Надежда, Любовь» который состоится в Суздале с 15 по 18 октября.