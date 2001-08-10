В Южно-Сахалинске прошел юбилейный конкурс "Поющие острова"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За пятилетнюю историю конкурс талантов «Поющие острова» расширил географию участников и завоевал славу оного из самых ярких и трогательных культурных событий осени. В очередной раз мероприятие объединило юных островитян с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и педагогов, стало для участников настоящим праздником творчества и добра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, что конкурс проходит при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина. От имени главы города со сцены Чехов-центра юных артистов поприветствовала директор департамента образования Светлана Мирова.
- Для любого ребенка очень важно, когда его талант замечают, дают возможность раскрыться его творческим способностям. Администрация города всегда будет поддерживать такие добрые конкурсы, – отметила Светлана Мирова. – радует, что «Поющие острова» объединяют ребят не только из Южно-Сахалинска, но и из других районов области. И в будущем мы будем рады видеть здесь юных артистов из всех уголков островного региона.
Также с юбилеем конкурса всех собравшихся поздравила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. Она пожелала участникам успехов и новых достижений в творчестве. Отметим, что 5 лет назад Анастасия Николаевна была инициатором проведения конкурса. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проект поддержал.
Слова благодарности были адресованы всем, кто принимает участие в организации и проведении конкурса, в том числе членам жюри. В его составе - работники профильных структурных подразделений администрации города, педагоги учреждений дополнительного образования. Дистанционно в работе судейской коллегии принял участие известный вокалист Данил Плужников. Также экспертами конкурса выступили выпускник консерватории имени Рахманинова, музыкант, координатор проекта «Мир на ощупь», участник известных телевизионных музыкальных конкурсов Олег Крикун и представитель благотворительного фонда «Делай добро легко» (Санкт-Петербург) Мария Давыденко.
- Когда есть дело, которое тебе нравится, которое вызывает отклик у других людей, все сложности кажутся уже не такими существенными, – подчеркнул Олег Крикун. – В то же время хочется пожелать ребятам, чтобы они хотели выиграть, но при этом не боялись проиграть, стремились хорошо выступить и при этом умели радоваться победам своих товарищей.
В этом году в конкурсе приняли участие 55 юных дарований. Это мальчишки и девчонки от 6 до 16 лет, выступившие в номинациях «Вокальное исполнение», «Художественное слово», «Хореография», «Инструментальное исполнение». Среди участников — ребята, которые выступают на конкурсе на протяжении всех пяти лет. Также много дебютантов. Мальчишки и девчонки читали со сцены известные и любимые всеми стихи классиков, пели песни о семье и дружбе, красоте природы, удивляли зрителей веселыми и искренними танцевальными постановками.
Победителями и лауреатами конкурса «Поющие острова-2021» стали.
В номинации «Вокальное исполнение» :
1 место — Софья Соломонюк;
2 место – Гордей Крамаренко;
3 место – Илья Крышин;
В номинации «Художественное слово»:
1 место — Артем Киселев;
2 место – Валерия Жукова;
3 место – Дмитрий Им.
В номинации «Хореография»:
1 место – Виктория Макарьева;
2 место – Ярослава Лещина;
3 место – юные воспитанники детского сада «Веснушка» (коллектив «АБВГДейка»).
В номинации «Инструментальное исполнение»:
1 место — Софья и Анастасия Мельниченко;
2 место — Дарья Заводчикова;
3 место – Софья Мельниченко.
Обладателем гран-при мэра Южно-Сахалинска стала юная вокалистка Маша Качайкина с номером «5 минут до урока».
- В конкурсе я участвую в четвертый раз. В творчестве меня всегда поддерживает мама, а в последнее время еще один человек — Наринэ Бориковна Погосян, очень благодарна ей за поддержку, – поделилась впечатлениями Мария Качайкина.
Добавим, что главной наградой для обладателя гран-при стала поездка на международный форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера, Надежда, Любовь» который состоится в Суздале с 15 по 18 октября.
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