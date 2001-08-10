Благоустройство дворов в Поронайском районе находится на финальной стадии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске подходит к концу благоустройство дворов многоквартирных домов. Работы уже завершились по пяти адресам в районном центре, селе Леонидово и пгт Вахрушев. В обновленных дворах заасфальтировали проезды и парковки, обустроили тротуары, площадки для сушки белья, мусорных контейнеров, зоны отдыха, выполнили озеленение. На финальной стадии находится ремонт дворовой территории по улицам Восточная, 106, 108, Октябрьская, 67б.

- Благоустройство будет завершено в конце октября. Готовность составляет около 90%. Сейчас ведутся работы по устройству дорожной одежды под асфальтобетонное покрытие. Также осталось выполнить восстановительное озеленение, которое предусмотрено контрактом. При ремонте старались учесть все пожелания жильцов. Так как двор объединяет три многоквартирных дома, по просьбе жильцов обустроили три бельевые площадки, - отметил вице-мэр Поронайского городского округа Дмитрий Митрик.

Благоустройство дворовых территорий в районе ведется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Поронайском городском округе». Благодаря программе с 2015 года новый облик приобрели 163 дворовые территории не только в районном центре, но и сельских населенных пунктах. Реализация программы предполагает ремонт еще 23 дворов. Их благоустройство планируется выполнить в ближайшие годы.