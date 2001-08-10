Сахалинское отделение пенсионного фонда ищет родителей, которым положены выплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 400 островных родителей еще не подали заявление в ПФР для получения единовременной выплаты на школьников. Направить такое заявление они могут до конца октября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.

С июля нынешнего года отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области ведет прием заявлений для назначения и выплаты единовременного пособия на детей школьного возраста. Большинство островных семей (55 тыс. 178) уже получили выплату. Но есть родители, которые до сих пор не подали заявление. Таковых, примерно, 450 человек.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется семьям, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый день учебного года), а 18 лет – не позднее 2 июля 2021 года (день выхода указа о единовременной выплате). Выплата положена всем детям шестилетнего возраста, в том числе тем, которые в этом году по каким-либо причинам не пошли в школу.

Единовременная выплата также предусмотрена для инвалидов и людей с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают обучение по основным образовательным программам.

Обратим внимание, что помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата не зависит от дохода семьи. Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, то помощь предоставляется на каждого ребенка.

Времени на подачу заявления осталось немного – обратиться за средствами можно до 1 ноября 2021 года. Подать заявление необходимо в личном кабинете на портале Госуслуг либо в любой клиентской службе ПФР.