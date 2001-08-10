Сахалинское отделение пенсионного фонда ищет родителей, которым положены выплаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 400 островных родителей еще не подали заявление в ПФР для получения единовременной выплаты на школьников. Направить такое заявление они могут до конца октября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.
С июля нынешнего года отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области ведет прием заявлений для назначения и выплаты единовременного пособия на детей школьного возраста. Большинство островных семей (55 тыс. 178) уже получили выплату. Но есть родители, которые до сих пор не подали заявление. Таковых, примерно, 450 человек.
Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется семьям, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый день учебного года), а 18 лет – не позднее 2 июля 2021 года (день выхода указа о единовременной выплате). Выплата положена всем детям шестилетнего возраста, в том числе тем, которые в этом году по каким-либо причинам не пошли в школу.
Единовременная выплата также предусмотрена для инвалидов и людей с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают обучение по основным образовательным программам.
Обратим внимание, что помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата не зависит от дохода семьи. Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, то помощь предоставляется на каждого ребенка.
Времени на подачу заявления осталось немного – обратиться за средствами можно до 1 ноября 2021 года. Подать заявление необходимо в личном кабинете на портале Госуслуг либо в любой клиентской службе ПФР.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:45 Сегодня Сахалинские чир-спортсменки завоевали бронзу на первенстве мира
10:36 Сегодня Сахалинское отделение пенсионного фонда ищет родителей, которым положены выплаты
10:49 Сегодня Сахалинец, задолжавший алименты на полмиллиона, получил десять суток ареста
10:41 Сегодня В Поронайске 16 октября торжественно откроют новый стадион
16:52 7 Октября В Южно-Сахалинске началась массовая эвакуация автомобилей
14:18 7 Октября Сахалинка хотела заняться инвестициями и отдала деньги мошенникам
14:49 8 Октября Сахалинец украл и выкинул доллары, не зная, что с ними делать
12:14 7 Октября Военный городок в Южно-Сахалинске подключат к газовой котельной
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
14:55 24 Сентября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
Выбор редакции
- 16:38 Сегодня Сахалинский онкодиспансер получил автомобиль "Соболь"
- 11:45 Сегодня Сахалинские чир-спортсменки завоевали бронзу на первенстве мира
- 10:49 Сегодня Сахалинец, задолжавший алименты на полмиллиона, получил десять суток ареста
- 09:09 7 Октября Сахалинские приставы поучаствовали в благотворительной осенней ярмарке "Сердце - детям"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?