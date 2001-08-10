Почти 27 тысяч жителей Сахалинской области отказались от бумажных трудовых книжек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почти 225 тысяч жителей Сахалина и Курил подали заявления о способе учета трудовой деятельности. Из них 26 822 человека сделали выбор в пользу электронного варианта. Остальные пожелали, чтобы работодатель продолжил вести бумажную трудовую книжку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.
С прошлого года сведения о трудовой деятельности сахалинцев и курильчан формируются в электронном виде. Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) добровольный и позволяет гражданам сохранять бумажную книжку столько времени, сколько это необходимо. Исключение составляют лишь те работники, которые впервые устроились на работу в 2021 году - у них сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.
Электронная книжка обеспечивает постоянный, быстрый и удобный доступ граждан к информации о трудовой деятельности. Познакомиться со сведениями, зафиксированными в ЭТК, граждане могут в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ (услуга - "Заказать справку о трудовой деятельности") и на портале Госуслуг (услуга - "Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете").
Документ формируется в режиме реального времени. Его можно сохранить на компьютер или мобильное устройство, при необходимости направить по электронной почте или распечатать. Получить сведения из ЭТК можно и в любой клиентской службе ПФР, в офисе МФЦ, и у работодателя за период работы у него.
Отметим, что ранее в сведениях о трудовой деятельности отражалась информация о записях из трудовой книжки только с 2020 года. В начале нынешнего года в сведения внесены изменения - теперь они содержат информацию о работодателях и периодах работы у них по 31 декабря 2019 года.
Если гражданин желает, чтобы в электронную трудовую книжку была включена информация и о кадровых мероприятиях за периоды работы по 31 декабря 2019 года (записи о которых содержатся в бумажной трудовой книжке), то необходимо лично обратиться в клиентскую службу ПФР и подать соответствующее заявление.
Таким образом, электронная трудовая книжка станет сохранять все сведения о трудовой деятельности гражданина. В случае несоответствия информации между бумажной трудовой книжкой и сведениями, отраженными на индивидуальным лицевом счёте гражданина в ПФР, данные будут вноситься с учётом результатов проверки их правильности и достоверности.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
16:49 1 Октября С понедельника автобусы маршрута №250 в Южно-Сахалинске будут заезжать в оздоровительный центр "Юбилейный"
11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 09:09 Вчера Сахалинские приставы поучаствовали в благотворительной осенней ярмарке "Сердце - детям"
- 10:48 6 Октября В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск"
- 14:52 1 Октября Тонну овощей принесли сахалинцы в дар животным зоопарка
- 11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?