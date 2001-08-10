Почти 27 тысяч жителей Сахалинской области отказались от бумажных трудовых книжек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти 225 тысяч жителей Сахалина и Курил подали заявления о способе учета трудовой деятельности. Из них 26 822 человека сделали выбор в пользу электронного варианта. Остальные пожелали, чтобы работодатель продолжил вести бумажную трудовую книжку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.

С прошлого года сведения о трудовой деятельности сахалинцев и курильчан формируются в электронном виде. Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) добровольный и позволяет гражданам сохранять бумажную книжку столько времени, сколько это необходимо. Исключение составляют лишь те работники, которые впервые устроились на работу в 2021 году - у них сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

Электронная книжка обеспечивает постоянный, быстрый и удобный доступ граждан к информации о трудовой деятельности. Познакомиться со сведениями, зафиксированными в ЭТК, граждане могут в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ (услуга - "Заказать справку о трудовой деятельности") и на портале Госуслуг (услуга - "Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете").

Документ формируется в режиме реального времени. Его можно сохранить на компьютер или мобильное устройство, при необходимости направить по электронной почте или распечатать. Получить сведения из ЭТК можно и в любой клиентской службе ПФР, в офисе МФЦ, и у работодателя за период работы у него.

Отметим, что ранее в сведениях о трудовой деятельности отражалась информация о записях из трудовой книжки только с 2020 года. В начале нынешнего года в сведения внесены изменения - теперь они содержат информацию о работодателях и периодах работы у них по 31 декабря 2019 года.

Если гражданин желает, чтобы в электронную трудовую книжку была включена информация и о кадровых мероприятиях за периоды работы по 31 декабря 2019 года (записи о которых содержатся в бумажной трудовой книжке), то необходимо лично обратиться в клиентскую службу ПФР и подать соответствующее заявление.

Таким образом, электронная трудовая книжка станет сохранять все сведения о трудовой деятельности гражданина. В случае несоответствия информации между бумажной трудовой книжкой и сведениями, отраженными на индивидуальным лицевом счёте гражданина в ПФР, данные будут вноситься с учётом результатов проверки их правильности и достоверности.