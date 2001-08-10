Тихоокеанское
информационное агентство
8 Октября 2021
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09:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Почти 27 тысяч жителей Сахалинской области отказались от бумажных трудовых книжек

Почти 27 тысяч жителей Сахалинской области отказались от бумажных трудовых книжек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти 225 тысяч жителей Сахалина и Курил подали заявления о способе учета трудовой деятельности. Из них 26 822 человека сделали выбор в пользу электронного варианта. Остальные пожелали, чтобы работодатель продолжил вести бумажную трудовую книжку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.

С прошлого года сведения о трудовой деятельности сахалинцев и курильчан формируются в электронном виде. Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) добровольный и позволяет гражданам сохранять бумажную книжку столько времени, сколько это необходимо. Исключение составляют лишь те работники, которые впервые устроились на работу в 2021 году - у них сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

Электронная книжка обеспечивает постоянный, быстрый и удобный доступ граждан к информации о трудовой деятельности. Познакомиться со сведениями, зафиксированными в ЭТК, граждане могут в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ (услуга - "Заказать справку о трудовой деятельности") и на портале Госуслуг (услуга - "Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете").

Документ формируется в режиме реального времени. Его можно сохранить на компьютер или мобильное устройство, при необходимости направить по электронной почте или распечатать. Получить сведения из ЭТК можно и в любой клиентской службе ПФР, в офисе МФЦ, и у работодателя за период работы у него.

Отметим, что ранее в сведениях о трудовой деятельности отражалась информация о записях из трудовой книжки только с 2020 года. В начале нынешнего года в сведения внесены изменения - теперь они содержат информацию о работодателях и периодах работы у них по 31 декабря 2019 года.

Если гражданин желает, чтобы в электронную трудовую книжку была включена информация и о кадровых мероприятиях за периоды работы по 31 декабря 2019 года (записи о которых содержатся в бумажной трудовой книжке), то необходимо лично обратиться в клиентскую службу ПФР и подать соответствующее заявление.

Таким образом, электронная трудовая книжка станет сохранять все сведения о трудовой деятельности гражданина. В случае несоответствия информации между бумажной трудовой книжкой и сведениями, отраженными на индивидуальным лицевом счёте гражданина в ПФР, данные будут вноситься с учётом результатов проверки их правильности и достоверности.

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