В среду в Южно-Сахалинске завоют сирены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 6 октября, в Сахалинской области проверят систему оповещения. В рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне во всех районах области проверят элементы региональной системы оповещения населения, в том числе - громкоговорители, светодиодные экраны, мобильные комплексы информирования и другую технику. Также будут включены электрические сирены - подадут сигнал гражданской обороны "Внимание всем". В теле- и радиоэфире озвучат информацию о проводимой тренировке по гражданской обороне, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области.

Данное мероприятие является необходимым для нормального функционирования системы оповещения. Одновременный запуск всех оконечных устройств позволит органам власти выявить проблемные участки и устранить нарушения. Проверка будет проводиться в промежуток между 10.00 и 11.00.

Услышав сирену, населению следует соблюдать спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома и прослушать сообщение по телевизору. Никаких практических действий предпринимать не требуется.

Во время работы системы оповещения сотрудники администраций муниципальных образований и организаций будут оценивать прохождение сигнала. Полученную информацию они направят в Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области, где после анализа будет подготовлен соответствующий доклад губернатору Сахалинской области.