С понедельника автобусы маршрута №250 в Южно-Сахалинске будут заезжать в оздоровительный центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно схеме, маршрут №250 двигается: ул. Березовая - ул. Красных зорь - с правым поворотом на ул. Речную, а далее через оздоровительный центр «Юбилейный», ул. Зеленую, с дальнейшим выездом в сторону города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Движение в Южно-Сахалинске осуществляется через ул. Советскую в пл. районе Ново-Александровск, Луговое по ул. Дружбы, далее по ул. Ленина пр. Победы - ул. Горького - ул. Пуркаева с последующим выездом на ул. Ленина, в обратном направлении.

Изменилось и расписание с учетом перевозки студентов, чтобы обучающиеся могли добираться до областного центра и обратно.

Так, отправление от с. Березняки в будние дни: 06:45; 07:15; 09:30; 10:00; 12:30; 14:00; 16:30; 17:30; 19:00; 20:00. Отправление от ост. пункта «Сквер пограничников»: 06:30; 08:30; 09:00; 11:00; 11:30; 13:00; 15:30; 16:30; 18:00; 19:00; 20:30; 21:30.

По субботам отправление от с. Березняки: 06:45; 09:30; 14:00; 16:30; 19:00. Отправление от ост. пункта «Сквер пограничников». 08:30; 11:00; 13:00; 15:30; 18:00; 20:30.

Расписание нового маршрута размещено на портале общественного транспорта Южно-Сахалинска. Телефон справочной службы МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» - 51-00-51.