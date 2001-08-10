Валерий Лимаренко поздравил серебряных волонтеров с Днем пожилого человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии праздника для пенсионеров организовали художественный мастер-класс под открытым небом в городском парке Южно-Сахалинска. В неформальной обстановке волонтеры обсудили результаты деятельности в рамках проектов "Сахалинское долголетие" и "Забота 65 +" с губернатором Валерием Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

- Честно говоря, язык с трудом поворачивается поздравлять вас с праздником пожилого человека, - отметил Валерий Лимаренко. - Ведь вы молоды душой и сердцем. Так и надо жить и с уверенностью смотреть в будущее. Обещаем вам продолжать помогать в вашей общественной деятельности и всячески поддерживать в рамках проектов "Сахалинское долголетие", "Серебряные волонтеры" и "Забота 65 +", которые успешно реализуются на Сахалине и Курилах.

Проект "Сахалинское долголетие" работает в регионе третий год. Его участниками стали более 160 тысяч жителей в возрасте 55+. По "Карте сахалинца" они могут бесплатно ходить в кино и на спектакли, заниматься в спортивных секциях и тренажерных залах. На карту перечисляются ежемесячные социальные выплаты, по ней можно со скидкой приобретать продукты, лекарства и бытовые товары.

Региональный проект "Забота 65+" призван выявить пожилых людей, которые нуждаются в посторонней помощи. Команды специалистов – представители районных администраций и полиции, медицинские и социальные работники, волонтеры - во всех районах собирают информацию и оказывают пенсионерам необходимые услуги.

В ходе встречи самые активные волонтеры обратились к Валерию Лимаренко с пожеланиями не ограничивать число бесплатных посещений в спортивные залы и учреждения культуры двадцатью в месяц. Эта льгота доступна всем сахалинцам и курильчанам в возрасте 55+. Глава региона сказал, что никаких препятствий для этого нет, поэтому просьба будет выполнена. Вместе с тем губернатор призвал серебряных волонтеров активнее привлекать пожилых островитян к углубленному медицинскому обследованию, которое проводят в регионе, отметив тот вклад, который уже внесли представители движения.

Так, Наталья Русина с 2018 года активно занимается волонтерской деятельностью в медицинском направлении. Участвует в реализации проекта "Забота 65+". В Долинском районе возглавляет объединение серебряных волонтеров соцзащиты, медицины, ЖКХ, спорта, культуры и экологии - "ДОБРОСЕРЕБРО". Устраивает концерты в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, помогает в прохождении диспансеризации граждан старшего поколения.

- У меня внучка вместе со мной занимается добровольчеством. Так что я еще и передаю этот опыт. Внуки растут, и мы душой молодеем. Когда мы работаем с детьми и молодежью, часто с ними встречаемся - набираем от них много энергии, - поделилась Наталья Ивановна.

- А я вообще впервые сижу за мольбертом. Очень интересный опыт. Очень здорово, что нас сегодня здесь собрали. По профессии я воспитатель. Уже на пенсии. Но скучать некогда. Активно занимаюсь волонтерством. Возим людей в консультативно-диагностический центр, - рассказала Татьяна Дайбова.