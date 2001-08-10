Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2021
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15:59, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске обсудили план развития "Горного воздуха"

В Южно-Сахалинске обсудили план развития

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошла очередная встреча с жителями на которой горожанам представили обновленную версию мастер-плана развития спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Основные акценты проекта обозначил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в ходе разработки мастер-плана было проведено несколько сессий социального проектирования, собраны мнения и предложения жителей, в том числе представителей профессиональной общественности, потенциальных инвесторов, экологов и др. Модератором встреч выступал известный российский урбанист Святослав Мурунов. В начале сентября специалисты Института Генплана Москвы впервые представили проект мастер-плана широкой общественности, тогда жители высказали ряд предложений по его корректировке.

Учитывая мнения горожан, мы отказались от линейной модели освоения СТК "Горный воздух", предусматривающей создание комплекса объектов от горы Парковой до горы Острой в пользу организации  компактного курорта, нацеленного на развитие и обновление уже созданной инфраструктуры, - рассказала главный специалист Института Генплана Москвы Ольга Благодетелева. - Основываясь на результатах проведённого социального исследования, в своих проектных решениях мы постарались создать условия для функционирования «Горного воздуха» не только как современного горнолыжного курорта, но как общегородского  пространства для комфортного времяпрепровождения жителей и гостей города.

Особое внимание в проекте уделяется вопросам развития экотуризма, летних видов активностей,  организации досуга жителей. Предусматривается и природоохранные мероприятия. В частности, было принято решение сократить протяженность трасс, отказаться от освоения горы Острой и ряда склонов,

- Продолжается работа с активистами, жителями, которым небезразлична судьба «Горного воздуха». Несмотря на то, что комплекс входит в ТОР "Горный Воздух", он находится на территории областного центра и является неотъемлемой частью нашего города. Кроме того, мастер-план, который сегодня обсуждается, является частью разрабатываемого генерального плана Южно-Сахалинска, и активное вовлечение горожан необходимо. В этой работе нас полностью поддерживает правительство Сахалинской области и губернатор Валерий Лимаренко, – отметил Сергей Надсадин. – Важно прийти к оптимальным решениям, в которых будут учтены интересы горожан и гостей города, власти и инвесторов.

В ходе очередной встречи горожане также высказали ряд предложений по обустройству зон отдыха для детей, скалодрома, скейт-парка,  парковых зон. Все они будут учтены при корректировке мастер-плана. В дальнейшем он будет представлен на рассмотрение региональному правительству, а после – размещён в открытом доступе для того, чтобы с ним могли познакомиться все желающие.

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