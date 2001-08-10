В Южно-Сахалинске обсудили план развития "Горного воздуха"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре прошла очередная встреча с жителями на которой горожанам представили обновленную версию мастер-плана развития спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Основные акценты проекта обозначил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в ходе разработки мастер-плана было проведено несколько сессий социального проектирования, собраны мнения и предложения жителей, в том числе представителей профессиональной общественности, потенциальных инвесторов, экологов и др. Модератором встреч выступал известный российский урбанист Святослав Мурунов. В начале сентября специалисты Института Генплана Москвы впервые представили проект мастер-плана широкой общественности, тогда жители высказали ряд предложений по его корректировке.
- Учитывая мнения горожан, мы отказались от линейной модели освоения СТК "Горный воздух", предусматривающей создание комплекса объектов от горы Парковой до горы Острой в пользу организации компактного курорта, нацеленного на развитие и обновление уже созданной инфраструктуры, - рассказала главный специалист Института Генплана Москвы Ольга Благодетелева. - Основываясь на результатах проведённого социального исследования, в своих проектных решениях мы постарались создать условия для функционирования «Горного воздуха» не только как современного горнолыжного курорта, но как общегородского пространства для комфортного времяпрепровождения жителей и гостей города.
Особое внимание в проекте уделяется вопросам развития экотуризма, летних видов активностей, организации досуга жителей. Предусматривается и природоохранные мероприятия. В частности, было принято решение сократить протяженность трасс, отказаться от освоения горы Острой и ряда склонов,
- Продолжается работа с активистами, жителями, которым небезразлична судьба «Горного воздуха». Несмотря на то, что комплекс входит в ТОР "Горный Воздух", он находится на территории областного центра и является неотъемлемой частью нашего города. Кроме того, мастер-план, который сегодня обсуждается, является частью разрабатываемого генерального плана Южно-Сахалинска, и активное вовлечение горожан необходимо. В этой работе нас полностью поддерживает правительство Сахалинской области и губернатор Валерий Лимаренко, – отметил Сергей Надсадин. – Важно прийти к оптимальным решениям, в которых будут учтены интересы горожан и гостей города, власти и инвесторов.
В ходе очередной встречи горожане также высказали ряд предложений по обустройству зон отдыха для детей, скалодрома, скейт-парка, парковых зон. Все они будут учтены при корректировке мастер-плана. В дальнейшем он будет представлен на рассмотрение региональному правительству, а после – размещён в открытом доступе для того, чтобы с ним могли познакомиться все желающие.
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