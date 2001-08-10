Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За январь-июль в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3186 родившихся и 4258 умерших. Естественная убыль составила 1072 человек, за аналогичный период 2020 года убыль составила 429 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в трех муниципальных образованиях области: "Город Южно-Сахалинск", "Курильский городской округ" и "Южно-Курильский городской округ".

В области зарегистрировано 1849 браков и 1396 разводов против 1650 браков и 1168 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2020 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-июль 2021 года на Сахалин и Курилы прибыло 10333 человек, из которых 46,1% – на постоянное место жительства. Выбыло 9866 человек, из которых 77,7% – снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 3173 человека. Миграционный прирост составил 467 человек.