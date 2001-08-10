В Южно-Сахалинске завершился масштабный музыкальный проект "FestaФета "Бетховен - 250"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ярким культурным событием для областного центра стал концерт Южно-Сахалинского камерного оркестра, посвященный творчеству Людвига ван Бетховена. На сцене Чехов-центра музыкальный коллектив под руководством дирижера Тиграна Ахназаряна исполнил два величайших творения композитора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Выступление оркестра стало завершающим для FestaФеты «Бетховен — 250» - фестиваля-эстафеты, приуроченного к 250-летию со дня рождения композитора. Он проводился в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица». Солистами на заключительном концерте выступили артисты международного уровня Гаянэ Ахназарян (фортепиано), Сурен Ахназарян (скрипка) и Нарек Ахназарян (виолончель).
Перед концертом с приветственным словом к коллективу и зрителям обратился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- Сегодняшний день примечателен еще и тем, что солирующие музыканты, связаны одной семьей, одной фамилией. Это люди, которые достигли определенных достижений в искусстве. Хочу поблагодарить и семью Тиграна Суреновича, и весь коллектив оркестра за замечательный праздник музыки. Как отмечал Людвиг ван Бетховен, «музыка должна высекать огонь из души человека». И коллективу нашего камерного оркестра это удается сполна, – отметил Сергей Надсадин.
Официальной частью концерта стало вручение Тиграну Ахназаряну благодарственного письма администрации города за вклад в развитие культуры Южно-Сахалинска.
Напомним, в течение года в Южно-Сахалинске в рамках FestaФеты «Бетховен — 250» состоялось 15 концертов, во время которых прозвучали 25 самых известных произведений Бетховена. Как подчеркнул Тигран Ахназарян, и сам проект, и заключительный концерт можно назвать уникальными во многих отношениях.
- В год юбилея композитора мы поставили перед собой достаточно большую и амбициозную задачу и выполнили ее, смогли порадовать, а иногда и удивить даже самых притязательных ценителей классической музыки, – рассказал о программе концерта дирижер. – Одним из произведений, которое прозвучало на закрытии, стал концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром - единственный концерт Бетховена для более чем одного солирующего инструмента. Плюс мы сыграли одну из самых мощных его увертюр - «Леонора №3».
Отметим, что серия осенних выступлений Южно-Сахалинского камерного оркестра продолжится концертами в рамках «Дней Армянской культуры» с 1 по 7 октября, которые пройдут в рамках фестиваля «Музыка разных народов» при поддержке Правительства Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 03:23 Сегодня Выгоды покупки мобильных лабораторий
- 03:26 Сегодня Как выбрать главную пару на УАЗ
- 03:26 Сегодня Бухгалтерские услуги в Беларуси
- 03:24 Сегодня Проверка квартиры перед покупкой: онлайн, быстро и удобно
10:49 23 Сентября Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
17:13 23 Сентября Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре
11:01 23 Сентября В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону
10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
Выбор редакции
- 14:06 Сегодня Бронзу на соревнованиях в Подмосковье "Золотая осень" завоевал юный южносахалинец
- 09:52 Вчера Южносахалинских вандалов просят угомониться
- 10:10 27 Сентября "Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
- 14:52 24 Сентября "Экстремалы" названы лучшим спектаклем на фестивале в Хабаровске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?