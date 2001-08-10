В Южно-Сахалинске завершился масштабный музыкальный проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ярким культурным событием для областного центра стал концерт Южно-Сахалинского камерного оркестра, посвященный творчеству Людвига ван Бетховена. На сцене Чехов-центра музыкальный коллектив под руководством дирижера Тиграна Ахназаряна исполнил два величайших творения композитора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выступление оркестра стало завершающим для FestaФеты «Бетховен — 250» - фестиваля-эстафеты, приуроченного к 250-летию со дня рождения композитора. Он проводился в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица». Солистами на заключительном концерте выступили артисты международного уровня Гаянэ Ахназарян (фортепиано), Сурен Ахназарян (скрипка) и Нарек Ахназарян (виолончель).

Перед концертом с приветственным словом к коллективу и зрителям обратился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- Сегодняшний день примечателен еще и тем, что солирующие музыканты, связаны одной семьей, одной фамилией. Это люди, которые достигли определенных достижений в искусстве. Хочу поблагодарить и семью Тиграна Суреновича, и весь коллектив оркестра за замечательный праздник музыки. Как отмечал Людвиг ван Бетховен, «музыка должна высекать огонь из души человека». И коллективу нашего камерного оркестра это удается сполна, – отметил Сергей Надсадин.

Официальной частью концерта стало вручение Тиграну Ахназаряну благодарственного письма администрации города за вклад в развитие культуры Южно-Сахалинска.

Напомним, в течение года в Южно-Сахалинске в рамках FestaФеты «Бетховен — 250» состоялось 15 концертов, во время которых прозвучали 25 самых известных произведений Бетховена. Как подчеркнул Тигран Ахназарян, и сам проект, и заключительный концерт можно назвать уникальными во многих отношениях.

- В год юбилея композитора мы поставили перед собой достаточно большую и амбициозную задачу и выполнили ее, смогли порадовать, а иногда и удивить даже самых притязательных ценителей классической музыки, – рассказал о программе концерта дирижер. – Одним из произведений, которое прозвучало на закрытии, стал концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром - единственный концерт Бетховена для более чем одного солирующего инструмента. Плюс мы сыграли одну из самых мощных его увертюр - «Леонора №3».

Отметим, что серия осенних выступлений Южно-Сахалинского камерного оркестра продолжится концертами в рамках «Дней Армянской культуры» с 1 по 7 октября, которые пройдут в рамках фестиваля «Музыка разных народов» при поддержке Правительства Сахалинской области.