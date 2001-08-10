345 дворов привели в порядок в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились работы по ямочному ремонту дворовых территорий. Всего с 1 июля по 20 сентября в порядок приведены 345 дворовых территорий, ликвидировано 33 240 кв. метров дефектов асфальтового покрытия, рассказали ТИА "острова" в городской администрации.

Напомним, масштабные работы по приведению в порядок городских дворов методом текущего ремонта проводились при финансовой поддержке регионального правительства. Ход работ находился на постоянном личном контроле губернатора Валерия Лимаренко и мэра города Сергея Надсадна.

- Но, стоит отметить, что в реализации программы участвовали не все дворовые территории городского округа: несмотря на выделенные субсидии, ряд управляющих компаний проигнорировал возможность провести ремонт на своих территориях. Активно в работу включились всего 23 УК, - рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Алексей Сапронов.