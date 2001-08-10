Южносахалинских вандалов просят угомониться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжают фиксировать случаи порчи элементов детских игровых площадок. В том числе объектами нападения вандалов становятся информационные щиты с правилами эксплуатации комплексов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в МУП "ЖЭУ-10", с начала августа на территории детских площадок было установлено 25 информационных щитов с правилами их эксплуатации, в том числе возрастными ограничениями и другими важными рекомендациями, касающимися безопасности детей. Однако в последнее время участились факты порчи имущества. Так, злоумышленниками были повреждены и полностью уничтожены шесть щитов. Одни из последних случаев зафиксированы на площадках во дворах по ул. Комсомольской, 294 и ул. Пуркаева, 45.

Администрация Южно-Сахалинска, руководство МУП "ЖЭУ-10" просит жителей областного центра бережно относиться к объектам и элементам детских игровых зон, соблюдать чистоту и порядок.

Отметим, что материалы по фактам вандализма будут переданы в контролирующие органы для установления лиц, нанесших ущерб имуществу, и принятия мер административного реагирования.