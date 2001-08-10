В Долинске определили кандидатов на должность главы района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинске прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра МО ГО "Долинский", рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Председателем комиссии был избран представитель общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников. В комиссию вошли представитель правительства Сахалинской области Виктор Кабаков, представитель губернатора Татьяна Бородина, депутаты собрания Долинского городского округа Александр Шушпанов, Владимир Пинкевич и председатель районного общественного совета Мария Денискина.
В конкурсную комиссию поступили заявления от трех соискателей на должность главы муниципального образования. В их числе действующий мэр Долинского района Александр Тугарев, руководитель МБУ «Управление городским хозяйством» Александр Пак и безработный Сергей Селиванов.
Комиссия рассмотрела документы конкурсантов, выслушала их программы социально-экономического развития района и на основании их знаний, способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы определила кандидатов.
В качестве кандидатов зарегистрированы действующий мэр Александр Тугарев и руководитель МБУ УГХ Александр Пак. Третий претендент, подавший документы на конкурс, Сергей Селиванов не явился на заседание конкурсной комиссии, чтобы лично, как этого требует регламент, представить комиссии программу развития района.
- Кандидатуры будут представлены на голосование депутатов собрания муниципального образования Городской округ "Долинский". Решение о том, кто возглавит муниципалитет будет принято народными избранниками, - сказал председатель конкурсной комиссии Владимир Иконников.
Заседание Собрания, на котором изберут нового главу муниципалитета состоится 28 сентября.
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