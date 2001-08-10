В Южно-Сахалинске промывают систему ливневые коллекторов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня работы ведутся на участке ул. Ленина от пр. Победы до ручья Пригородный протяженностью 1 км. На объекте работают восемь человек, задействованы каналопромывочные и илососные машины. Основной задачей проводимых мероприятий является установление и ликвидация причин подтопления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В целом за последние несколько лет были промыты коллектора по улицам Горького, Больничная, Сахалинская, Лермонтова, Комсомольская, Пуркаева и пр. Мира.

Кроме того, в рамках капитальных работ на автомобильных дорогах выполняется устройство новых коллекторов (Комсомольская, Пограничная, Емельянова, Украинская, Ленина, 2-ая Центральная, Байкальская).