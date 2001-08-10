Мэр Южно-Сахалинска вручил премии заслуженным горожанам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие прошло сегодня в администрации Южно-Сахалинска. Награды вручили тем южносахалинцам, которые не смогли лично присутствовать на торжествах в День рождения островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в городской адмитнистрации.

Церемония прошла в неформальной обстановке и получилась и по-особенному эмоциональной: гости делились своими достижениями, рассказывали о профессиональных и личных планах, обменивались мнениями.

- Уже сложившаяся традиция - в сентябре, когда областной центр отмечает День города, чествовать наших земляков, которые своим трудом или общественной работой вносят большой вклад в развитие Южно-Сахалинска, - отметил мэр Сергей Надсадин. - Это общественное признание, которое выражается в том числе и в размещении на городской Доске почета или премиях администрации. И мне сегодня очень приятно поздравить выдающихся горожан.

Свидетельство о получении премии администрации в номинации "Дарю жизнь" получил главный грач городской больницы Андрей Ширяев.

- Вы яркий специалист и талантливый управленец, благодаря которому учреждение заметно преобразилось. Искренне рад, что комиссия поддержала вашу кандидатуру, - обратился к Андрею Ширяеву Сергей Надсадин. В ответном слове главный врач выразил свою признательность всему коллективу.

- Мы по-праву гордимся общими с коллегами достижениями, - сказал Андрей Ширяев. - В нашей больнице я прошел путь от интерна до руководителя, это очень помогает в работе, потому что я хорошо знаком со всеми процессами. Коронавирус стал своего рода проверкой на прочность, но мы мобилизовались и справились с поставленными задачами. У нас многое в планах, мы стремимся к тому, чтобы в стенах больницы оказывать еще более технологичную помощь нашим пациентам.

Еще одним участником церемонии награждения стал тренер по сноуборду Алексей Желтов. В его адрес также прозвучало много теплых слов.

- Наши тренеры работают с большой самоотдачей. И это дает впечатляющие результаты в триумфальных победах на престижных соревнованиях. Это не просто личные достижения, а прославление свой малой Родины. Это здорово, - подчеркнул Сергей Надсадин. - Знаю, что в копилке ваших детей успехи на международных состязаниях. Вы вместе с супругой - известная спортивная пара, внесшая особый вклад в развитие сноуборда на Сахалине. Вы подготовили мастера спорта международного класса, кандидатов в мастера спорта. Вы увлекаете и вдохновляете ребят. Спасибо вам за труд.

Завершила церемонию памятная совместная фотография.