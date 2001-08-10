Усиление дождя ожидается в Южно-Сахалинске в ближайшие часы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Усиление дождя в ближайшие часы ожидается в Южно-Сахалинске - до 30 мм за 12 часов. За ночь в областном центре выпало до 12 мм осадков. По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", ближе к вечеру непогода начнет ослабевать.

Как сообщили в МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска", все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

На особом контроле - мониторинг состояния жилого фонда города. Накануне в адрес управляющих компаний были разосланы предупреждения о необходимости укрытия кровель на домах, где ведется ремонт крыш с целью уменьшения возможного ущерба от осадков, рассказали ТИА "Острова" в гороской администрации.

Напомним, по любым вопросам, связанным с функционированием систем жизнеобеспечения, горожане могут обращаться через систему 112 и диспетчерскую ДГХ - 30-04-75.