В двух районах Сахалинской области прекращена выдача водительских удостоверений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 22 по 28 сентября 2021 года временно приостанавливается оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений и приему квалификационных экзаменов в ОМВД России по Долинскому и Невельскому городским округам. За получением государственных услуг следует обращаться в МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 117.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, при обращении в подразделение просим соблюдать меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Прием осуществляется исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках) с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.