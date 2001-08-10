Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2021
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В двух районах Сахалинской области прекращена выдача водительских удостоверений
10:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В двух районах Сахалинской области прекращена выдача водительских удостоверений

В двух районах Сахалинской области прекращена выдача водительских удостоверений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 22 по 28 сентября 2021 года временно приостанавливается оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений и приему квалификационных экзаменов в ОМВД России по Долинскому и Невельскому городским округам. За получением государственных услуг следует обращаться в МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 117.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, при обращении в подразделение просим соблюдать меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Прием осуществляется исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках) с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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