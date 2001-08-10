Предприятиям Южно-Сахалинска предлагают вакцинировать своих сотрудников на рабочем месте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Защитить свое здоровье и сделать прививку против коронавирусной инфекции трудовые коллективы южно-сахалинских предприятий могут на рабочем месте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Организовать вакцинацию в удобном формате, практически без отрыва от работы, коллективам помогают специалисты департамента социальной политики Южно-Сахалинска. Подать заявку можно с 9.00 до 17.00 по телефону 312-710.
Медицинская бригада в назначенную дату выезжает на предприятие. Процедура проходит так же, как в медучреждениях. Перед проведением инъекции пациенты заполняют необходимые документы, затем фельдшеры проверяют состояние здоровья, собирают анамнез для выявления острой фазы хронических заболеваний и т. д.
Кроме этого, сделать прививку все желающие могут планово, обратившись в регистратуру любой городской поликлиники, позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10) или воспользоваться записью через портал госуслуг. Привиться от ковида без предварительной записи можно в мобильных медицинских комплексах, расположенных на площади Победы, городском парке, на территории УФМС, ряде торговых центров. При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Иностранных граждан при наличии полиса ОМС вакцинируют как в поликлиниках, так и в мобильных передвижных комплексах. При себе также необходимо иметь паспорт, СНИЛС (если есть) и один из документов: патент на трудовую деятельность, вид на жительство, разрешение на временное пребывание. Записаться на прививку можно по телефону 1-300 (доб.10) или через портал госуслуг.
Если у иностранного гражданина полиса ОМС нет, то сделать прививку против коронавируса можно платно (стоимость - 1200 рублей) в городских поликлиниках №2 и №4, а также в мобильном комплексе на территории УФМС.
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