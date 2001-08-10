В работу южно-сахалинских школ внедряют бережливые технологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В работу учреждений образования областного центра продолжают внедрять бережливые технологии. В течение недели несколько профессиональных команд помогут оптимизировать процессы в гимназии №2 Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской админстрации.

Работа участников проекта - специалистов администрации Южно-Сахалинска, министерства культуры и архивного дела островного региона, Института развития образования Сахалинской области, будет сосредоточена на нескольких площадках - в библиотеке, кабинетах биологии и технологии, а также в спортивном зале. Куратором команд является министерство по эффективному управлению регионом. В течение нескольких дней им предстоит пересмотреть организацию образовательного процесса в разных кабинетах и помещениях гимназии с учетом применения инструментов бережливых технологий, а также разработать образовательную программу по Бережливому производству для учащихся. Вся выполняемая работа проводится в рамках плана мероприятий по созданию образцового образовательного учреждения на базе Гимназии №2 Южно-Сахалинска.

В задачи специалистов администрации Южно-Сахалинска входит оптимизация работы кабинета биологии, а именно внедрение системы 5С и стандартизация процесса подготовки к занятию.

- Нужно организовать правильное хранение предметов, которыми ученики пользуются во время урока, провести сортировку, усовершенствовать все процессы так, чтобы сократить временные потери и лишние трудозатраты, помочь создать необходимые условия для комфортных условий труда педагогов и занятий ребят, - рассказала заместитель начальника отдела организационной работы по эффективному управлению МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" Кристина Гоголина.

Администрация Южно-Сахалинска реализовала уже более 20 проектов по оптимизации комплексных процессов муниципалитета, еще 8 планируется завершить до конца года, созданы так называемые образцовые участки. В частности, бережливые технологии внедрены в работу «Управления делами администрации Южно-Сахалинска», департамента городского хозяйства и других подразделений и ведомств. Подтверждением успешности применения бережливых технологий в работе МУП «Транспортная компания» стало повышение безопасности и качества пассажирских перевозок, а также увеличение производительности труда. Отметим, что сотрудники всех структурных подразделений проходят обучение бережливым технологиям. Активное содействие правительство островного региона и муниципалитет оказывают учреждениям образования. Это в том числе способствует формированию культуры бережливого производства у подрастающего поколения. С юных лет школьники усваивают навыки эффективной организации своего рабочего места, распорядка дня и других процессов, что, безусловно, способствует оптимальному использованию своих ресурсов в учебе и повседневной жизни.

Добавим, что по итогам работы, проведенной в гимназии №2, будет разработан единый комплекс методических рекомендации для применения в других учреждениях образования Сахалинской области.