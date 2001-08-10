В Южно-Сахалинске завершаются работы по подготовке к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске выходят на финишный этап работы по подготовке к отопительному сезону. К запуску тепла готовы 68% объектов от общего жилого фонда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подготовка включает промывку, проведение гидравлических испытаний, а также получение паспорта готовности от АО "Сахалинская коммунальная компания".

К началу отопительного сезона готовы и тепловые сети - пройдена подготовка в соответствии с техническим регламентом. В этот межотопительный период специалисты уже вышли на два этапа гидравлических испытаний; проводится плановое устранение повреждений. На сегодня осталось устранить всего 15 повреждений, которые могут повлиять на ход и течение отопительного сезона. К запуску тепла они будут устранены, сообщили в АО "СКК".

К началу отопительного сезона также подготовлены 17 котельных, 7 центральных тепловых пунктов и насосно-перекачивающие станции.

- Сегодня специалисты Сахалинской коммунальной компании совместно с представителями управляющих компаний проводят работу по наполнению тепловых сетей. Сформированы 4 ремонтно-эксплуатационные бригады в составе 45 человек, которые трудятся круглосуточно, - рассказал генеральный директор ООО "РИР-Сахалин" - УО АО "СКК" Андрей Зенин.

Запас топлива в СКК также сформирован: на складе - порядка 1,5 тыс. тонн угля, этого количества хватит до конца года, и около 530 куб. м дизельного топлива.

Напомним, процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения происходит с севера на юг. В первую очередь получат тепло социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники. Отметим, что все котельные городского округа обеспечены необходимым запасом топлива. График подачи тепла может быть скорректирован администрацией города в зависимости от погодных условий.

Всю необходимую информацию по подключению домов к отоплению можно уточнить в диспетчерской Сахалинской коммунальной компании по телефону 72-30-13, а также в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска: 300-475.