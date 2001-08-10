В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В магазине "Болеро", который в августе получил статус "социальный", провели мониторинг цен, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Такие рейды с участием представителей департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска и общественности проходят еженедельно. Проверяющие анализируют цены на продукты, на которые распространяется рекомендуемая минимальная наценка до 15% от оптовой цены, ассортимент и качество реализуемых товаров, а также дают оценку исполнению требований, предъявляемых к объектам торговли.

- Магазин соответствует всем требованиям, которые предъявляются к социальным объектам торговли, - сказала член общественного совета Лира Спесивцева. - Все условия соблюдены: присутствуют необходимые группы товаров, имеются специальные ценники, информационные стенды. Сегодня сеть таких магазинов стремительно растет и они есть практически в каждом микрорайоне в шаговой доступности - это удобно. А ценовая политика позволяет существенно экономить.

Напомним, на сегодняшний день на территории городского округа действует 31 социальный магазин, где реализуются порядка 40 основных продуктов по сниженной цене. Однако этот перечень планируется официально расширить до 44 наименований. Вместе с тем, магазины могут самостоятельно увеличивать список таких продуктов.

Обеспечение доступности товаров с минимальной наценкой для всех жителей - одна из приоритетных задач администрации города. Для магазинов также разработан ряд механизмов, которые стимулируют предпринимателей присваивать своим торговым точкам социальный статус. В том числе для них действуют меры финансовой поддержки в виде возмещения затрат за аренду помещений, а для собственников возмещается плата за отопление и электроэнергию (не более 500 тысяч рублей в год).

Как рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова, накануне в департаменте состоялось рабочее совещание, на котором с представителями бизнес-сообщества обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности социальных магазинов, механизмов стимулирования и расширения мер поддержки таких объектов.

- Мы имеем хороший отклик от населения, конечно, работаем над тем, чтобы социальных магазинов в городе становилось больше - не только в центре, но и в планировочных районах, селах. Бизнес дает позитивный отклик, и до конца этого года мы планируем открыть еще два таких магазина, - отметила Римма Кузенкова, - В свою очередь администрация предоставляет социальным магазинам ряд льгот. Сегодня совместно с бизнесом прорабатывается вопрос о введении дополнительных на уровне муниципалитета мер поддержки.

Ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842). Кроме этого, отследить цены и сравнить стоимость товаров жители города могут на сайте Доступная-цена.рф.