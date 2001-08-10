На Сахалине пройдет Неделя безопасности дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 по 24 сентября 2021 года в российских образовательных организациях пройдёт Неделя безопасности дорожного движения с участием педагогов, сотрудников Госавтоинспекции, учащихся и их родителей, к которой присоединится Сахалинская область, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Неделя безопасности дорожного движения на протяжении ряда лет традиционно проводится в начале нового учебного года. Необходимость проведения дополнительных мероприятий, направленных на повышение безопасности детей при участии в дорожном движении, обусловлена статистикой ДТП, - ежегодно в сентябре фиксируются максимальные показатели аварийности с участием детей.

Так, сотрудники Госавтоинспекции на территории Сахалинской области посетят родительские собрания и акцентируют внимание на таких вопросах, как необходимость обеспечения безопасности детей-пассажиров и применения световозвращающих элементов детьми-пешеходами.

Родителям напомнят о недопустимости появления детей в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги и о необходимости контроля за соблюдением детьми и подростками ПДД при управлении вело- и мототранспортом, о безопасном использовании современных средств передвижения - гироскутеров, сигвеев, моноколес.

Для учеников начальных классов акцент будет сделан на разработку совместно с родителями индивидуальных схем безопасных маршрутов движения по маршруту «дом-школа-дом». Для детей проведут специальные занятия и пешеходные экскурсии на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

Также, сотрудники Госавтоинспекции проведут встречи с детьми и родителями в жилых зонах и дворовых территориях, в ходе которых напомнят о необходимости обеспечения безопасности юных участников дорожного движения.