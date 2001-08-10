В декабре на Сахалине заработает лучший водный развлекательный объект Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аквапарк, способный принять одновременно до 900 человек, входит в состав водноспортивного комплекса "Аква Сити" в Южно-Сахалинске. Сегодня работу сооружения проинспектировал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Объект разделен на две части: спортивную и развлекательную. Первая включает в себя главный бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, а также тренировочный. В них регулярно проводятся занятия по плаванию для детей и взрослых, областные и межрегиональные соревнования. Ввод в строй развлекательной части комплекса был отложен из-за выявленных недостатков.

- Застройщик добровольно устранил все замечания, выявленные в процессе подготовки объекта к запуску, - сказал глава островного правительства. - Получены заключения о соответствии развлекательной зоны "Аква Сити" и его оборудования техническим характеристикам, необходимым для безопасной эксплуатации. Аквапарк распахнет двери в первой декаде декабря. Это будет знаковое событие. Жители нашего региона, а также туристы смогут купаться круглый год. Важно также, что в спортивной части комплекса бесплатно занимаются 450 юных спортсменов. За счет средств бюджета на базе "Аква Сити" в рамках проекте «Плавание для всех» островные школьники получают навыки безопасного поведения на воде.

Развлекательная часть комплекса «Аква Сити» по праву считается лучшей на Дальнем Востоке. Общая площадь превышает 14 000 квадратных метров. Аквапарк включает в себя несколько водных комплексов. "Городок" рассчитан на самых маленьких. "Лягушатник" предназначен для детей от 5 до 12 лет. Также есть водные горки: "Многорядная", "Камикадзе", "Открытая спираль", "Семейная", "Крыло" и "Волновой бассейн". Ценителей бани ждут заведения в римском и турецком стиле.

- Теперь для запуска развлекательной зоны необходимо закупить шезлонги, светосигнальное и другое оборудование, - подчеркнул Константин Резницкий, генеральный директор ООО "Бриллиант", компании, управляющей комплексом "Аква Сити". - Разместить магазины и организовать фудкорт. И, самое важно, сформировать и обучить коллектив. Все сотрудники, обеспечивающие безопасность посетителей, перед началом работы будут в обязательном порядке сдавать на хранение мобильные телефоны, чтобы их ничто не отвлекало от исполнения служебных обязанностей.

В будни посещение развлекательной зоны обойдется в 1000 рублей за весь день. В выходные и праздники - 1600 рублей с человека. Цены, по данным управляющей компании, самые низкие в России. Доступную ценовую политику дополнят скидки для различных категорий населения, а также жителей области, пользующихся "Картой сахалинца".

В прошлом году в 2020 году бассейны "Аква Сити", как отвечающие самым высоким требованиям, включены во Всероссийский реестр объектов спорта. 21-24 сентября в водноспортивном комплексе впервые пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию.