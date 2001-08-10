Будущие мамы Сахалинской области, вставшие на ранний учет, будут получать пособия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островитянки, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной финансовой ситуации могут претендовать на новое ежемесячное пособие. В Сахалинской области такое пособие назначено уже 176 женщинам, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионого фонда.
Напомним, с июля нынешнего года в России введена новая мера социальной поддержки - ежемесячное пособие для беременных женщин. Выплата положена будущим мамам, вставшим на учет в медицинскую организацию в первые 12 недель беременности (но не ранее шести недели) и находящимся в трудной финансовой ситуации.
Размер ежемесячного пособия в Сахалинской области составляет 8 466 рублей. На сегодняшний день оно назначено 176 островитянкам.
Заявление на выплату подается в электронном виде через портал Госуслуг либо лично в клиентской службе Пенсионного фонда России по месту жительства (по предварительной записи).
Для определения права на пособие применяется комплексная оценка нуждаемости, при которой учитываются доходы, имущество семьи и правило "нулевого дохода". На сайте Пенсионного фонда доступна полная информация о том, как рассчитывается ежемесячный доход семьи, указаны критерии оценки нуждаемости (учитываемое и неучитываемое имущество), а также содержатся ответы на популярные вопросы о выплатах.
Обратим внимание, что в течение беременности женщина должна посещать медицинскую организацию, на учёте в которой состоит. Это влияет на выплату пособия. Если в Пенсионный фонд не поступят сведения о визитах пациентки в медицинскую организацию, то выплата будет приостановлена. Обязательные осмотры у врача беременная женщина должна пройти с 10 по 14, с 18 по 22 и с 30 по 32 недели беременности.
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