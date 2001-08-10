Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2021
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08:46, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Будущие мамы Сахалинской области, вставшие на ранний учет, будут получать пособия

Будущие мамы Сахалинской области, вставшие на ранний учет, будут получать пособия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитянки, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной финансовой ситуации могут претендовать на новое ежемесячное пособие. В Сахалинской области такое пособие назначено уже 176 женщинам, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионого фонда.

Напомним, с июля нынешнего года в России введена новая мера социальной поддержки - ежемесячное пособие для беременных женщин. Выплата положена будущим мамам, вставшим на учет в медицинскую организацию в первые 12 недель беременности (но не ранее шести недели) и находящимся в трудной финансовой ситуации.

Размер ежемесячного пособия в Сахалинской области составляет 8 466 рублей. На сегодняшний день оно назначено 176 островитянкам.

Заявление на выплату подается в электронном виде через портал Госуслуг либо лично в клиентской службе Пенсионного фонда России по месту жительства (по предварительной записи).

Для определения права на пособие применяется комплексная оценка нуждаемости, при которой учитываются доходы, имущество семьи и правило "нулевого дохода". На сайте Пенсионного фонда доступна полная информация о том, как рассчитывается ежемесячный доход семьи, указаны критерии оценки нуждаемости (учитываемое и неучитываемое имущество), а также содержатся ответы на популярные вопросы о выплатах.

Обратим внимание, что в течение беременности женщина должна посещать медицинскую организацию, на учёте в которой состоит. Это влияет на выплату пособия. Если в Пенсионный фонд не поступят сведения о визитах пациентки в медицинскую организацию, то выплата будет приостановлена. Обязательные осмотры у врача беременная женщина должна пройти с 10 по 14, с 18 по 22 и с 30 по 32 недели беременности.

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