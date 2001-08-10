Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" начался в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное открытие I областного слёта школьных лесничеств "ЛЕСахалина" состоялось 14 сентября в Сахалинской областной научной библиотеке в Южно-Сахалинске. На слёт приехали 10 команд школьных лесничеств и экологических отрядов из девяти районов области, рассказали ТИА "Острова" в Центре внешкольной воспитательной работы.
– В последнее время особое внимание уделяется экологическому воспитанию в образовательных организациях, и сегодня мы делаем ещё один серьёзный шаг в данном направлении, – подчеркнул на открытии начальник отдела министерства образования Сахалинской области Николай Неретин.
Слёт будет проходить 14 и 15 сентября. За эти два дня команды должны проявить себя в конкурсах творческих отчётов, исследовательских работ, средств наглядной агитации, в экологическом челлендже «Трэштег», в командной эстафете «Лесное многоборье». Кроме того, для них подготовлен образовательный блок – познавательные мастер-классы по лесоводству и защите лесов.
– Наше лесничество существует уже шестой год, – рассказала участница слёта, учитель географии и руководитель школьного лесничества «Первоцвет» школы №1 г. Поронайска Галина Майдукова. – Занимаемся защитой и восстановлением лесов, в зимнее время проводим различные акции, выпускаем газеты. Высаживаем в основном саженцы ели, сейчас работаем над проектом «Рябиновый уголок», собираемся посадить 50 рябинок в городском парке.
Оценивать работу школьников будет жюри, в которое вошли признанные специалисты из агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, ГКУ «Сахалинские лесничества», ОАУ «Южное лесное хозяйство», Ботанического сада Дальневосточного отделения РАН, Сахалинской областной библиотеки, Областного центра внешкольной воспитательной работы.
– Так совпало, что слёт проходит накануне профессионального праздника – Дня работника леса, который состоится в ближайшее воскресенье, – отметил член жюри, начальник отдела ГКУ «Сахалинские лесничества» Станислав Кириллов. – Поздравляю вас с открытием слёта и с наступающим праздником!
Самые достойные команды представят свой город и школу на региональной (специализированной) профильной смене Российского движения школьников «Экотренд», которая пройдёт в «Лесном озере» с 12 по 25 ноября. Победители и призёры также будут награждены дипломами министерства образования и памятными призами.
Организаторами слёта выступают региональное министерство образования и Областной центр внешкольной воспитательной работы при содействии агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, ГЛР ГКУ «Сахалинские лесничества», ОАУ «Южное лесное хозяйство» и Российского движения школьников.
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