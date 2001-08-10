В Березняки из Южно-Сахалинска будут ходить два вместительных автобуса большого класса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый полукольцевой автобусный маршрут № 250 начнет работать в областном центре с понедельника, 13 сентября. Решение об организации дополнительного маршрута было принято по поручению мэра Сергея Надсадина после проведения встречи представителей администрации городского округа с населением Березняков.
Схема нового маршрута в Березняки проходит через ул. Березовая - ул. Речная, далее следует разворот на ОАУ ОДЦ "Юбилейный" с выездом через ул. Зеленая в сторону Южно-Сахалинска. Для посадки\высадки пассажиров предусмотрены 5 дополнительных остановочных пункта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Движение в Южно-Сахалинске осуществляется через ул. Советская в пл. районе Луговое, далее по ул. Ленина - пр. Победы - ул. Горького - ул. Пуркаева с последующим выездом на ул. Ленина, в обратном направлении.
Отправление от с. Березняки: 07:00; 07:30; 09:00; 09:30; 11:30; 13:00; 15:00; 15:30; 17:30; 18:00; 19:30; 20:00. Отправление от ост. пункта «Сквер пограничников»: 08:00; 08:30; 10:00; 10:30; 12:00; 12:30; 14:00; 14:30; 16:00; 16:30; 17:00; 18:30; 19:00; 20:30.
Отметим, что в дальнейшем расписание автобусного маршрута может быть изменено. Ориентироваться в этом вопросе муниципалитет будет в первую очередь на пожелание горожан. Высказать свои предложения и замечания по вопросам работы общественного транспорта можно по телефону единой диспетчерской службы: 51-00-51.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:14 Сегодня В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
08:44 Сегодня В Поронайске прошло родительское собрание на тему "Безопасность детей - забота взрослых!"
10:37 Сегодня В Синегорске обновили график подвоза воды населению
10:22 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжаются рейды по выявлению нарушений благоустройства
12:22 3 Сентября Средняя зарплата газовиков и нефтяников Сахалина в 2021 году составила около 470 тысяч рублей
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
16:47 3 Сентября 4 сентября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду
11:13 3 Сентября Владимир Путин одобрил идею сахалинского губернатора по развитию морского порта Корсаков
16:56 12 Августа Прокуратура проверит, почему жители Сахалине не могут купить себе уголь
16:32 13 Августа В Южно-Сахалинске на выходных перекроют движение по западной полосе ул. Железнодорожной
14:08 12 Августа Сегодня, 12 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 90 рублей за килограмм
15:33 13 Августа В Южно-Сахалинске за выходные планируют завершить основные работы на перекрестке улиц Ленина и Бумажная
Выбор редакции
- 16:35 Вчера В Южно-Сахалинске продолжают продвигать «Карту сахалинца».
- 15:08 Вчера Московский "Спартак" станет следующим соперником "Сахалинских акул", игры пройдут в Южно-Сахалинске
- 08:58 Вчера Впервые корреспондент с Сахалина награждена премией Союза журналистов России "Солидарность"
- 15:59 8 Сентября 36 семей из Ново-Александровска скоро отметят новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?