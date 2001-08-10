В Березняки из Южно-Сахалинска будут ходить два вместительных автобуса большого класса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый полукольцевой автобусный маршрут № 250 начнет работать в областном центре с понедельника, 13 сентября. Решение об организации дополнительного маршрута было принято по поручению мэра Сергея Надсадина после проведения встречи представителей администрации городского округа с населением Березняков.

Схема нового маршрута в Березняки проходит через ул. Березовая - ул. Речная, далее следует разворот на ОАУ ОДЦ "Юбилейный" с выездом через ул. Зеленая в сторону Южно-Сахалинска. Для посадки\высадки пассажиров предусмотрены 5 дополнительных остановочных пункта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Движение в Южно-Сахалинске осуществляется через ул. Советская в пл. районе Луговое, далее по ул. Ленина - пр. Победы - ул. Горького - ул. Пуркаева с последующим выездом на ул. Ленина, в обратном направлении.

Отправление от с. Березняки: 07:00; 07:30; 09:00; 09:30; 11:30; 13:00; 15:00; 15:30; 17:30; 18:00; 19:30; 20:00. Отправление от ост. пункта «Сквер пограничников»: 08:00; 08:30; 10:00; 10:30; 12:00; 12:30; 14:00; 14:30; 16:00; 16:30; 17:00; 18:30; 19:00; 20:30.

Отметим, что в дальнейшем расписание автобусного маршрута может быть изменено. Ориентироваться в этом вопросе муниципалитет будет в первую очередь на пожелание горожан. Высказать свои предложения и замечания по вопросам работы общественного транспорта можно по телефону единой диспетчерской службы: 51-00-51.