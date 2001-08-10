В Южно-Сахалинске продолжают продвигать «Карту сахалинца».

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители областной столицы активно оформляют «Карту сахалинца». Универсальный финансовый инструмент открывает для островитян все больше возможностей и преимуществ.

«Карта сахалинца» - беспрецедентный по своей значимости проект, инициированный правительством Сахалинской области. Она имеет социальную направленность и является ключом ко многим государственным сервисам. Также ее можно использовать как банковскую — расплачиваться за покупки, получать дополнительные скидки, бонусы, кешбэк, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Ряд преимуществ «Карта сахалинца» дает горожанам старшего возраста: южносахалинцы в возрасте старше 70 лет могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта, а люди от 55 — посещать учреждения культуры и спорта (театры, кинотеатры, краеведческий музей, зоопарк, бассейны, спортивные школы), а также бесплатно подниматься на СТК «Горный воздух».