36 семей из Ново-Александровска скоро отметят новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Сегодня ключи от новых квартир получили жители Ново-Александровска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Всего в доме по ул. 30-лет Победы, 18 заселятся 36 семей (82 человека), проживавших ранее в аварийных домах.
От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с новосельем жителей поздравил первый вице-мэр Андрей Ковальчук, а также исполняющий обязанности министра строительства Татьяна Стаценко.
После вручения ключей жители поднялись в квартиры, чтобы еще раз осмотреть свое новое жилье. Квартиры сдаются с ремонтом «под ключ», равнозначные по площади тем, в которых люди жили ранее в признанных аварийными домах. Благоустроена дворовая территория, обустроена детская площадка.
- Впечатления хорошие, видно, что строители старались, - поделилась впечатлениями Людмила Уденс. - У нас три комнаты, тон обоев хороший - все светленькое, приятно. Сами мы не скоро будем делать ремонт.
Двойной праздник сегодня у семьи Эммы Восканян: она отмечает день рождения и в ближайшее время семья въедет в новую четырехкомнатную квартиру.
- Очень рады, квартира нравится. Вид из окон на сопки, большой балкон. Я очень не хотела из этого района уезжать. Мы уже 30 лет живем в Ново-Александровске. И очень рады, что новый дом построили именно здесь.
Как отметил первый вице-мэр Андрей Ковальчук, администрация Южно-Сахалинска нацелена на то, чтобы строить новое жилье в тех же районах города, где расселяется аварийное.
- Программа по переселению жителей продолжается. С начала этого года мы уже расселили свыше 6000 квадратных метров аварийного жилья. Новоселье отметили более 400 человек. До конца года сдадим еще один 10-этажный дом в 8-м микрорайоне на ул. Поповича на 124 квартиры, - рассказал Андрей Ковальчук.
Программа реализуется при поддержке губернатора региона Валерия Лимаренко и правительства Сахалинской области.
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