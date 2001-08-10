Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы на улице Ленина в Южно-Сахалинске вышли на финишную прямую: на всем участке уже полностью уложен нижний слой асфальта, более чем на половину завершено обустройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно с этим ведутся работы по приведению обочин в нормативное состояние, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, заказчиком работ по прокладке газопровода через ул. Ленина является АО "Газпром газораспределение Дальний Восток". Работы по восстановлению дорожного покрытия находятся на контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

С учетом дорожной обстановки в городе подрядная организация прилагает все усилия, чтобы завершить все мероприятия в ранее обозначенный срок - 11 сентября. Работы ведутся в ночное время, днем проезд по данному участку обеспечен.