В Южно-Сахалинске приступили к модернизации транспортной системы города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Сергей Надсадин и курирующие вице-мэры на встрече с партнерами проекта - представителями Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - обсудили этапы модернизации общественного транспорта и перспективы реализации в Южно-Сахалинске проекта единой интеллектуальной транспортной системы, которая упорядочит организацию движения всех транспортных средств, перемещающихся по городу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Руководитель проектного офиса ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта Александр Кондрашов отметил, что администрация города провела большую работу по подготовке к модернизации системы общественного транспорта.

- Во главу угла при реализации таких проектов мы всегда ставим комплексный подход и нацеливаем на это муниципалитеты, - рассказал Александр Кондрашов. - В Южно-Сахалинске этот принцип соблюден. Специалисты ознакомились с опытом других городов, и со стороны администрации есть четкое понимание, какие действия необходимо выполнять и к чему стремиться. Мы подписали подробную дорожную карту и надеемся, что уже через год жители Южно-Сахалинска увидят первый результат.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин рассказал, что перед муниципалитетом стоит масштабная задача - провести реформу общественного транспорта в ближайшие несколько лет. Эти планы также поддержаны региональным правительством и лично губернатором Валерием Лимаренко.

Сейчас идет первый этап - работа по оптимизации маршрутно-транспортной сети с учетом изучения пассажиропотока. До 2024 года стоит задача - построить новую базу для общественного транспорта и обновить автопарк, в том числе закупить автобусы, работающие на электричестве.

- Также люди должны быть уверены в надежности и бесперебойной работе автобусов, соблюдении расписания движения, поэтому остается задача - обеспечить приоритетность движения общественного транспорта, и к концу реформы этот вопрос должен быть решен, – сказал мэр. – В этом направлении мы сейчас изучаем лучшие практики, чтобы реализовать их в Южно-Сахалинске. Работаем с ведущим российским экспертом в области транспортного планирования - Михаилом Блинкиным, изучаем, как регулировка светофорных объектов проводится в Москве, встречались с представителями компании "Спецдорпроект", которые применяют в Москве современные технологии как раз по регулировке потоков автотранспорта через перекрестки.

Также сейчас в активной фазе - разработка генерального плана города, в котором также учтены направления развития транспортной инфраструктуры.

Вице-мэр Виталий Данилов рассказал, что реформа общественного транспорта включает в себя также создание единого оператора, который будет выполнять функции по контролю за исполнением контрактов перевозчиками, организацией дорожного движения, администрировать платежи за перевозку пассажиров. Кроме того, будет создан Центр управления дорожным движением, который будет осуществлять регулировку всех транспортных потоков в городе.

- В планах также создание единого ситуационного центра, который будет видеть все транспортные потоки, проблемные перекрестки и регулировать работу светофоров для приоритетного пропуска пассажирского общественного транспорта, - рассказал Виталий Данилов.

Предполагается, что все нововведения и реформы должны быть интегрированы в интеллектуальную транспортную систему, которая предполагает создание "умных" перекрестков, "умных" светофоров, организацию приоритетности движения общественного транспорта. Сейчас рассматриваются возможные механизмы реализации этого масштабного проекта, в том числе и на условиях концессии.