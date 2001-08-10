Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 4 сентября с 10.00 на площадке у ТЦ «Дом Торговли» начнет работу тематическая ярмарка и фуд-корт. Также гостей ждут бесплатные угощения и многое другое.
В торговле примут участие более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной и рыбной отраслей. На ярмарке будет представлена рыбная продукция и морепродукты: продукция из копченой, соленой, вяленой рыбы, пресервы, консервы и креветки.
Дополнят ярмарку товары сахалинских компаний по ценам производителей: мясо, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, молоко и молочная продукция, овощи, полуфабрикаты. В сувенирной зоне будут представлены книги и товары местных ремесленников. Зона фуд-корта будет представлена широким ассортиментом четырех предприятий общественного питания.
Изюминкой ярмарки станет угощение для гостей и жителей Южно-Сахалинска - бутерброд с икрой и сахалинский суп, а так же блюдо от шеф повара «Вонголе в сливочном соусе с голубым сыром и подпеченной чиабаттой».
Также на ярмарке будет осуществляться реализация свежей рыбы (кета). Цена за 1 кг - 120 рублей. Время работы ярмарки с 9:00 до 16:00.
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