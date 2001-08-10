Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ профинансирует строительство двух среднетоннажных промысловых судов и нового морозильного траулера крупнейшего рыбодобывающего предприятия на Колыме - ГК "Морской волк". Соглашение об этом банк и компания заключили на ВЭФ-2021.

Суда будут эксплуатироваться в северной части Тихого океана с прилегающими морями. Краболовы вместимостью тысяча тонн каждый заложены на Хабаровском судостроительном заводе и позволят компании освоить выигранные на аукционах квоты на вылов. Они рассчитаны на промысел краба, креветки и рыбы, хранение улова в охлажденной морской воде и транспортировку морепродуктов в порт в живом виде. Новый траулер длиной 96 м сможет вылавливать и перерабатывать до 450 тонн сельди и другой рыбы в сутки. Общий объем инвестиций компании в модернизацию собственного флота превышает 7 млрд рублей.

Соглашение в рамках ВЭФ-2021 подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО "Маг-Си Интернешнл" (входит в ГК "Морской волк") Михаил Котов.

- Мы активно развиваем сотрудничество с пищевой промышленностью и рыбной отраслью - одной из ключевых для экономики Дальнего Востока, - прокомментировал Денис Бортников. - Объем кредитных средств, предоставленных нами дальневосточным предприятиям рыбной отрасли в сегменте среднего и малого бизнеса, превысил 30 млрд рублей. Опыт финансирования крупных проектов и отраслевая экспертиза банка помогают нам комплексно подходить к решению бизнес-задач наших партнеров, поддерживая их масштабные планы развития.

- Новые суда обеспечат не только высокое качество продукции, но и комфорт, безопасность экипажа, что очень важно для непростого труда рыбаков, - отметил Михаил Котов. - Важно, что за счет полностью безотходных технологий на судах будет достигнута экологичность производства. В свое распоряжение мы планируем получить их через 2-2,5 года и, благодаря поддержке ВТБ, сможем своевременно выполнить все обязательства по контрактам.

Справка

В ГК "Морской волк" входят ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" и ООО "Маг-Си Интернешнл" - ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия Магаданской области. Компании осуществляют полный производственный цикл от вылова, изготовления мороженной и охлажденной рыбы и морепродуктов до их реализации. Работает на рынке с 1992 года, выпускает продукцию под товарным знаком "Морской Волк", объем производства составляет около 35 тыс. тонн в год. В группу также входит рыбоперерабатывающий завод "Тандем". Предприятие производит более 200 видов готовой рыбной продукции из горбуши, палтуса, сельди, краба и морской капусты, выпускает до пяти тонн готовой продукции в день.