В августе на Сахалине 425 раз исследовали качество воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В августе 2021 года сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проведено 425 исследований 36 проб воды из разных источников. В одной пробе выявлено несоответствие установленным требованиям, рассказали ТИА "Острова" в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, в одной пробе воды установлены несоответствия по трем показателям: общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии. Неблагополучные пробы воды взяты из скважины.

Лаборатория Россельхознадзора по обращению хозяйствующих субъектов и частных лиц проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.

Отметим, специалистами Сахалинского филиала ФГБУ "Приморская МВЛ" за 8 месяцев 2021 года проведено 1920 исследований 240 проб воды из различных источников: 1045 исследований поверхностной воды, 415 исследований грунтовой воды, 194 исследования питьевой воды, 145 исследований сточной воды, 120 исследований водопроводной воды.