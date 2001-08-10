15:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
31 августа в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 80 рублей за килограмм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую горбушу по 80 рублей за килограмм.
Торговля начнется завтра, 31 августа, с 10.00 около ТЦ "Янтарь". При наличии рыбы торговля будет вестись целый день
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Новости общества Сахалина и Курил
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