Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2021
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31 августа в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 80 рублей за килограмм
15:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

31 августа в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 80 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую горбушу по 80 рублей за килограмм.

Торговля начнется завтра, 31 августа, с 10.00 около ТЦ "Янтарь". При наличии рыбы торговля будет вестись целый день

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