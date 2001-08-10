Сахалинцев приглашают принять участие в акции "Медаль моей памяти"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция "Медаль моей памяти", направленная на сбор и сохранение историй о родственниках, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», продлена до 19 сентября 2021 года. Организаторами выступили Комитет по информатизации и связи и Архивный комитет Санкт-Петербурга, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Целью Акции является сохранение и увековечивание памяти о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный период войны. Высокая заинтересованность петербуржцев стала решающим фактором в продлении сбора многочисленных писем. Также значительное количество писем было прислано жителями из других регионов России. Это свидетельствует о том, что Акция вышла на всероссийский уровень и важна для многих россиян.
Проект стартовал 27 января 2021 года, в памятный для жителей города день окончания блокады Ленинграда. Благодаря этому проекту, при знакомстве с темой блокады у человека сформируется более полная картина происходивших событий – официальные архивные документы дополнятся «живыми» рассказами очевидцев и их родственников.
Основной платформой проведения Акции является интернет-портал «Медаль «За оборону Ленинграда», где публикуются оцифрованные документы о защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города. На интернет-портале обнародованы наградные карточки, наградные удостоверения и другая архивная информация.
Второй платформой Акции, на которой публикуются рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда, является верифицированная страница в сети «Вконтакте». На страницу проекта попадают истории как о гражданских защитниках Ленинграда, так и о фронтовиках.
По итогам Акции вся собранная информация будет передана в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Также планируется создание электронного сборника всех собранных историй.
Прислать свой рассказ можно:
- на почту: medal@spbarchives.ru;
- в сообщения официальной группы социальной сети «Вконтакте»;
- Через приложение в социальной сети «Вконтакте: https://vk.com/app7643740. Для этого достаточно найти карточку своего родственника в базе, нажать кнопку «Рассказать в VK» на странице карточки награжденного, написать краткий рассказ и поделиться им на своей странице.
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