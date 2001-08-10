Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжается экологическая акция "Вода России". В субботу, 28 августа она пройдет в Корсаковском районе, неподалеку от села Охотское, на протоке в устье реки Айрупка (ориентир - последнее из "Теплых озер"). Сбор участников в 11 часов.

Организаторами мероприятия являются депутат областной Думы Александр Шарифулин и лидер неформального объединения "Грязный джип – чистый лес" Андрей Витулин.

Это уже четвертое подобное экологическое мероприятие.

Активисты ждут неравнодушных сахалинцев, чтобы очистить территорию от накопившегося здесь мусора и помочь природе всем вместе. Участникам акции будет предоставлен необходимый инвентарь, а после работы всех ждет горячий чай.