Экологическая акция "Вода России" пройде 28 августа в Корсаковском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине продолжается экологическая акция "Вода России". В субботу, 28 августа она пройдет в Корсаковском районе, неподалеку от села Охотское, на протоке в устье реки Айрупка (ориентир - последнее из "Теплых озер"). Сбор участников в 11 часов.
Организаторами мероприятия являются депутат областной Думы Александр Шарифулин и лидер неформального объединения "Грязный джип – чистый лес" Андрей Витулин.
Это уже четвертое подобное экологическое мероприятие.
Активисты ждут неравнодушных сахалинцев, чтобы очистить территорию от накопившегося здесь мусора и помочь природе всем вместе. Участникам акции будет предоставлен необходимый инвентарь, а после работы всех ждет горячий чай.
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