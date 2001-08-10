Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2021
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В ходе сельскохозяйственной переписи в Южно-Сахалинске опрошено 100% владельцев личных подсобных хозяйств

В ходе сельскохозяйственной переписи в Южно-Сахалинске опрошено 100% владельцев личных подсобных хозяйств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовавшая 1 августа на территории городского округа сельскохозяйственная микроперепись подходит к завершению. На сегодняшний день переписчиками опрошено 100% личных подсобных хозяйств и порядка 85% объединений граждан (СНТ) в городе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Микропереписью охвачены все категории сельхозпроизводителей областного центра. Всего в Южно-Сахалинске обследуются 3054 личных подсобных хозяйств и 527 объединений граждан.

При этом, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприятия обязаны самостоятельно заполнить переписные листы и представить их в Сахалинстат. Перепись садоводческих объединений граждан и личных подсобных хозяйств, проживающих в сельской местности, проводится с участием переписчиков.

Мероприятия проходят на новом технологическом уровне. Переписчики используют планшетные компьютеры. Опросные листы содержат вопросы о размерах посевных площадей по группам культур, площадей занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также о численности поголовья сельскохозяйственных животных. Полученные Сахалинстатом сведения будут использоваться исключительно для получения сводных итогов по островному региону.

Учитывая, что данная микроперепись проходит в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), весь привлекаемый персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

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