Сахалинцы отправились в Уфу на финал IX Национального Чемпионата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация островного региона вылетела в Уфу для участия в финале IX национального чемпионата WorldSkills Russia "Молодые профессионалы". В ее составе 65 человек - это студенты, эксперты, мастера производственного обучения, руководители учебных заведений, представители министерства образования Сахалинской области. Соревнования лучших мастеров рабочих специальностей пройдут с 25 по 29 августе в Республике Башкортостан городе Уфа на площадке спортивно-концертного комплекса "Уфа-Арена", рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

Приветственные слова и пожелания успеха в адрес участников выразила специалист агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Вера Музыченко.

- Уважаемые ребята! Я желаю, чтобы все вы выступили достойно, так как в Сахалинской области вы считаетесь лучшими по своей компетенции. Ваши профессии очень востребованы и нужны в нашем регионе. Ребята, мы в вас верим, удачи на чемпионате, - отметила Вера Музыченко.

Виталий Фан конкурсант юниорской линейки по компетенции "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" поделился о том, как попал в движение WorldSkills Russia.

- Мое движение в WorldSkills Russia началось с того, что я занимался в детском технопарке "Кванториум", - рассказал Виталий Фан. - Мне предложили поучаствовать в региональном чемпионате WorldSkills Russia, недолго подумав, я согласился. Мой первый региональный чемпионат был в 2019 году на нем я занял третье место, немного расстроился т.к. рассчитывал на большее. Приняв участие этом году, я одержал победу и участвую уже в Финале IX национального чемпионата WorldSkills Russia в городе Уфа. Полгода назад я даже подумать об этом не мог, а сейчас уже стою в аэропорту. Немного волнительно, но надеюсь победить в своей компетенции.

Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет.

Имена победителей и призеров будут названы 29 августа.