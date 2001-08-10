Автобусы по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске начнут ходить с 24 августа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 23 августа, в Южно-Сахалинске для сквозного проезда открыли участок улицы Комсомольской от пр. Победы до ул. Пограничной. Движение общественного транспорта здесь возобновится с 24 августа по прежней схеме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, сроки закрытия второго участка ул. Комсомольской - от моста через р. Пригородный до ул. Емельянова перенесены на 2 сентября. До этого времени для движения автотранспорта будет свободно две полосы.
Кроме этого, ориентировочно с 25 сентября будет закрыт перекресток улиц Комсомольская-Емельянова. Проезд по всей улице Комсомольской откроют в ноябре - по окончанию активного строительного сезона. Работы, которые можно производить в холодное время года, будут вестись с частичным ограничением движения по полосам в случае необходимости.
Напомним, сроки открытия остальных участков улиц для проезда остаются прежними. Так, открыть ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до Пенсионного фонда планируется до 26 августа с ограничениями по ширине движения. Ориентировочно в эти же сроки для сквозного проезда должны открыть ул. Украинскую от ул. Ленина до пр. Мира, а также ул. Чехова, где ведутся работы по ремонту теплотрассы.
Также к 1 сентября должно открыться движение на ул. Ленина в южной части города от кольцевой развязки с ул. Фархутдинова до ТРК "Сити Молл". Здесь работы по прокладке газопровода проводит ПАО "Газпром".
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