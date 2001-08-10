Сахалинцев бесплатно обучили основам ведения бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В курсе "Азбука предпринимателя" приняли участие желающие открыть свое дело, самозанятые и начинающие владельцы бизнеса. На протяжении пяти дней участники под руководством бизнес-тренеров учились воплощать свои идеи в проекты, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Ученики на курсе по кирпичикам собирали в своей голове, что же такое предпринимательство, - поделилась наблюдениями руководитель Центра поддержки предпринимательства Ольга Николаева. - Начиная от того как зарегистрировать ИП, ООО или самозанятого и не ошибиться, заканчивая тем, как найти идею для бизнеса и быть успешным на самом старте. Пятый день был посвящен мерам поддержки бизнеса в Сахалинской области. Будущие предприниматели узнали о субсидиях, микрозаймах и бесплатных мероприятиях от центра "Мой бизнес".
Преподавателями и наставниками на этом курсе стали бизнес-консультанты из Хабаровска Егор Шашкин и Надежда Обедзинская. Для обмена опытом на занятия также были приглашены выпускники прошлого потока. У учеников была возможность послушать живые истории успеха, задать интересующие вопросы и завести полезные знакомства с действующими предпринимателями.
В финальный день участники защищали свои бизнес-проекты и получили сертификаты о прохождении курса. Всего в мероприятии участвовали более 30 человек.
– Я подписана в Инстаграме на "Мой бизнес" и увидела, что будет проходить курс "Азбука предпринимателя", - рассказала участница Анастасия Александрова. - А я как раз планирую открывать цветочный магазин. Мне не хватало знаний в области маркетинга, налоговых аспектах. Опыта предпринимательства не было, поэтому этот курс - идеальная возможность обучения для таких, как я.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития Сахалинской области. Организатором бесплатных курсов для начинающих предпринимателей, самозанятых и интересующихся бизнесом выступает Центр поддержки предпринимательства. Узнать расписание мероприятий можно на сайте или по номеру 8 800 222 0123(доб.2).
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