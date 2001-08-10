Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2021
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В Южно-Сахалинске 21 августа закроют сквозной проезд через улицу Крайнюю
14:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 21 августа закроют сквозной проезд через улицу Крайнюю

В Южно-Сахалинске 21 августа закроют сквозной проезд через улицу Крайнюю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с проведением работ по оборудованию участка ул. Крайней от пр. Мира до ул. Долинской приподнятым пешеходным переходом, 21 августа здесь будет закрыт сквозной проезд для всех видов транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения продлятся с 13.00 до 18.00. Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.

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