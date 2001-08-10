В Южно-Сахалинске 21 августа закроют сквозной проезд через улицу Крайнюю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с проведением работ по оборудованию участка ул. Крайней от пр. Мира до ул. Долинской приподнятым пешеходным переходом, 21 августа здесь будет закрыт сквозной проезд для всех видов транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения продлятся с 13.00 до 18.00. Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.