Улицу Памятную в Южно-Сахалинске начали асфальтировать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке ул. Памятной в границах от ул. Холмской до кладбищенского комплекса "Ласточка" продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

На сегодня полностью выполнено строительство моста через реку Славута - он открыт для движения автомобилей. Завершается прокладка системы ливневой канализации, производятся работы по устройству основания дороги, на участке 800 метров уложен первый слой асфальта, идет обустройство тротуаров - уже установлено 70% бордюрного камня.

На участке общей протяженностью 3,6 км ежедневно трудится порядка 80 человек. Работы ведутся ООО "Спецстрой" одновременно на двух участках, каждый из которых 1,8 км. Ширина проезжей части составит порядка 8 метров, с каждой стороны дороги будет обустроен тротуар шириной 2,25 метра.

Напомним, помимо капитального ремонта самой ул. Памятной здесь предусмотрено строительство двух мостов: через реки Владимировка и Славута, а также обустройство ливневой канализации, проведение защиты инженерных коммуникаций и сетей связи, установка наружного освещения, светофоров, системы фото и видео фиксации.

Срок окончания работ по муниципальному контракту - 1 ноября 2021 года.